Unbekannte Täter klauen «Keyless»-​​Autos

In den vergangenen Nächten wurden mehrere hochwertige Autos entwendet: Darunter ein schwarzer BMW X5 M50d mit dem luxemburgischen Kennzeichen TM 1226 in der Nacht zum Dienstag. Das Auto wurde vor einem Haus in der Rue Principale in Kruchten gestohlen.

In den Nächten zuvor kam es in Wohnsiedlungen zu ähnlichen Diebstählen von hochwertigen SUVs, darunter ein BMW X5M und ein BMW X6. Die Fahrzeuge waren vor Häusern und in Garageneinfahrten abgestellt und mit einem Keyless-System ausgestattet.

Den Dieben gelang es, die Funksignale der Schlüssel durch die Außenwand des Hauses oder die Eingangstür auszulesen und mit dem Signal die Autos zu öffnen und zu starten.

Die Polizei rät Schlüssel nicht in der Nähe des Eingangsbereichs abzulegen und sie am besten in einem speziellen Schlüsseltresor, der Funkwellen abschirmt aufzubewahren. Notfalls kann man den Schlüssel auch in Alufolie einwickeln oder in einen Behälter mit Aluminium legen. Dies ist jedoch kein hundertprozentiger Schutz. Wagen sollten, wenn möglich in der Garage geparkt werden.

Weitere Hinweise in Bezug auf das Keyless-System gibt es auf der Webseite der Polizei: https://police.public.lu/fr/prevention/vols/voitures.html

(L'essentiel)