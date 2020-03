1100 Corona-​​Kontrollen in der letzten Woche

In dieser Woche sind mehr als 1100 Kontrollen durchgeführt worden, so die großherzogliche Polizei am Freitag. Geprüft wird unter anderem, ob wirklich alle Geschäfte, Restaurants und andere öffentliche Einrichtungen geschlossen sind.

Seit Anfang der Woche wurden etwa 200 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt. Zur Erinnerung: Das Bußgeld beläuft sich auf 145 Euro für Privatpersonen und 4000 Euro für Unternehmen.

Insgesamt «werden die Maßnahmen im Allgemeinen gut befolgt», schreibt die Polizei. «Aber in Fußgängerzonen, auf Spielplätzen und in Industriezonen werden die Menschengruppen wieder zahlreicher, vor allem nachts», beklagt die Polizei. «Bleiben Sie, wenn möglich, zu Hause. In Ihrem eigenen Interesse und zum Schutz Ihrer Mitbürger ist es wichtig, die sozialen Kontakte einzuschränken. Auch private Zusammenkünfte sind verboten. Die Polizei kann auch bei Ihnen zu Hause intervenieren», heißt es in der Pressemitteilung.

(L'essentiel)