«Rapper» bestehlen Passanten in Luxemburg

Derzeit treibt eine Diebesbande in Luxemburg-Stadt ihr Unwesen. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, hielt die fünf- bis sechsköpfige Gruppe am Mittwochabend ihr erstes Opfer in der Grand-Rue an und fragte nach einem Feuerzeug. Dadurch war das Opfer ausreichend abgelenkt, so dass einer der Täter das Smartphone stehlen konnte. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei vermutet, dass die Gruppe gegen 3 Uhr erneut zuschlug, da ein Mann mit der selben Masche bestohlen wurde. Als dieser bemerkte, dass sein Handy fehlte, alarmierte er die Polizei. Die Täter sind nach Polizeiangaben zwischen 18 und 20 Jahre alt und trugen zum Tatzeit Mützen und «Rapperkleidung». Einer von ihnen hat zudem eine auffällige Narbe am Kinn.

In diesem Zusammenhang erinnert die Polizei daran, Vorsicht bei einer Begegnung mit einem Fremden auf der Straße walten zu lassen: «Taschen- und Trickdiebe arbeiten mit Ablenkungstricks, um unbemerkt an die Wertsachen ihrer Opfer zu gelangen. Man sollte sich keinesfalls von Unbekannten berühren oder umarmen lassen», so die Polizei. Wertgegenstände solle man am besten in einer Tasche aufbewahren, deren Verschluss zum eigenen Körper gerichtet ist.

