Verfolgungsjagd mit 150 km/h durch Bartringen

Eine Polizeipatrouille ist in der Silvesternacht auf ein Fahrzeug aufmerksam geworden, was mit sichtlich erhöhter Geschwindigkeit in eine 30er-Zone in Strassen einbog. Es fuhr in die Rue de Romains weiter und beschleunigte in Richtung Rue de Mamer.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf, woraufhin das Auto mit Vollgas davonfuhr, teilweise erreichte es dabei Geschwindigkeiten von 150 Stundenkilometer. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug weiter, bis es in die Straße Am Bongert einbog, dort über den Fußgängerweg und anschließend über den Rasen eines Parkareals fuhr. Dort stieß es schließlich in einem Hang gegen eine Hecke und einen Zaun.

Die zwei Insassen flohen zu Fuß weiter. Laut Anwohnern waren die beiden in Richtung Rue du Parc geflohen, konnten jedoch nicht mehr gefasst werden. Im Auto fanden die Beamten Werkzeug, darunter auch ein Brecheisen. Das Auto mit belgischem Kennzeichen wurde beschlagnahmt.

(L'essentiel)