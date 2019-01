Video zeigt brennendes Auto in Hauptstadt-​​Tunnel

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die eisige Kälte am Mittwochmorgen konnte den brennenden Pkw in der Unterführung des Boulevard de la Foire in der Hauptstadt nicht beeindrucken. Der Autofahrer hatte das Feuer im Motorbereich bemerkt und sein Fahrzeug umgehend abgestellt. Die Feuerwehr und die Police Grand-Ducale waren im Einsatz.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Ein L'essentiel-Leser hat den Vorfall zufällig mit seinem Smartphone gefilmt.

(L'essentiel)