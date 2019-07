Fußgänger tödlich auf der N12 verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der N12 kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall mit Todesfolge. Das teilt die Police Grand-Ducale am frühen Donnerstagmorgen mit. Zwischen Ulflingen und Asselborn wurde ein Fußgänger gegen 22.20 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve frontal von einem Auto erfasst.

Das 23-Jahre alte Opfer aus Belgien prallte gegen die Windschutzscheibe, wurde über das Auto geschleudert und schlug anschließend auf dem Asphalt auf. Der junge Mann verletzte sich so schwer, dass die zum Unfallort geeilten Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen konnten. Der genaue Unfallhergang wird derzeit geprüft.

(sw/L'essentiel)