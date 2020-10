200 Besucher – Polizei löst illegale Party im Wald auf

In Bockholtz in der Gemeinde Parc Hosingen wurde am Sonntagmorgen eine illegale Party im Wald aufgelöst. Gegen 9 Uhr sind nach Angaben der Police Grand-Ducale beim Bürgermeister der Gemeinde erste Beschwerden über Lärm eingegangen. Ein Förster erklärte, dass sich rund 200 Personen im Wald versammelt haben.

«Die meisten der Anwesenden hatten beim Eintreffen der Polizei eine Maske an und verhielten sich kooperativ», heißt es im Polizeibericht. Die Beamten versuchten die Daten von möglichst vielen Anwesenden einzusammeln. Wie sich herausstellte, wurde die Party über die Sozialen Medien in den Nachbarländern organisiert. Die meisten Feiernden seien aus Belgien und den Niederlanden nach Luxemburg gekommen. Die Polizei hielt die Identität von mehr als 50 Personen fest.

Strafanzeigen sowie Berichte aufgrund der Übertretungen des Naturschutzgesetztes und der Covid-Bestimmungen werden erstellt.

(L'essentiel)