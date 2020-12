Bewaffnete Männer rauben Petinger Tankstelle aus

Zwei Männer haben am Montagabend gegen 21.20 Uhr eine Tankstelle an der Petinger Route de Longwy überfallen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Dienstag mit. Die beiden mutmaßlichen Täter stürmten ohne besondere Maskierung in den Verkaufsraum der Tankstelle und zwangen den Kassierer mit vorgehaltener Waffe, die Kasse zu öffnen.

Der Kassierer händigte den beiden Räubern den Inhalt der Kasse aus. Mit ihrer Beute flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Der Tankstellenangestellte wurde nach Polizeiangaben bei dem Überfall nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bisher ohne Ergebnis.

(L'essentiel)