Auto erfasst Rollstuhlfahrer in Limpertsberg

Trotz des guten Wetters haben sich am Freitag zahlreiche Verkehrsunfälle im Großherzogtum ereignet. Wie aus dem 112-Bericht hervorgeht, wurden zwischen 12 Uhr und 16 Uhr acht Personen verletzt. Auf der N7 bei Marnach forderte ein Zusammenstoß zweier Pkw gegen 15.30 Uhr drei Verletzte.

An der Cloche d'Or krachten kurz zuvor ebenfalls zwei Autos ineinander, wobei eine Person verletzt wurde. Auf dem CR134 bei Mensdorf überschlug sich ein Auto und auf der N12 bei Büderscheid landete ein weiterer Fahrer im Straßengraben.

Auf der Route de Luxembourg in Esch/Alzette wurde gegen 16 Uhr ein Fußgänger angefahren und verletzt. In Limpertsberg wurde zudem in der Avenue de la Faïencerie ein Rollstuhlfahrer angefahren. Er musste von den herbeigeeilten Rettungskräften versorgt werden.

(L'essentiel)