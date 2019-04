Polizei muss noch keinen Führerschein einziehen

#Speedmarathon

Der Blitzermarathon beginnt ab Mitternacht! Seien sie nicht der Erste der aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung geblitzt/angehalten wird.

Im Laufe des nächsten Tages werden wir für sie regelmäßig über den Speedmarathon berichten.https://t.co/OeOdlYDg5M pic.twitter.com/XmFJzLKSEw — Police Luxembourg (@PoliceLux) 2. April 2019

9.11 Uhr

In Howald und Kützig hielten sich die meisten Fahrer an das Tempolimit.

#Speedmarathon

Kontroll vun der 30er Zone um Houwald an der rue Edouard Oster.

Besonnesch an esou Zonen ass et wichteg sech un d'Vitesse ze halen.

Just eng Persoun gouf mat 38 Km/h ugehalen. pic.twitter.com/RlwpbKduhR — Police Luxembourg (@PoliceLux) 3. April 2019

#Speedmarathon

Contrôle de vitesse à Clemency.

Bonne nouvelle pour la police et les conducteurs : Pas d’infractions constatées, les automobilistes ont tous respecté la vitesse prescrite. pic.twitter.com/I1ieVTOkHV — Police Luxembourg (@PoliceLux) 3. April 2019

9 Uhr

Mehr als 30 Kontrollen hat die Polizei bereits durchgeführt oder sind noch im Gange. Zu einem Führerscheinentzug kam es noch nicht. Allerdings mussten bereits mehr als zehn Fahrer 145 Euro wegen zu hohem Tempo zahlen.

#Speedmarathon Die erste Bilanz kann gezogen werden: Seit 06.00 Uhr heute Morgen wurden bereits über 30... Gepostet von Police Luxembourg am Dienstag, 2. April 2019

8.45 Uhr

Auch auf den Straßen Luxemburgs hat am Mittwochmorgen die europaweite Blitzer-Aktion begonnen, mit der die Polizei Raser ins Visier nimmt. Die Police Grand-Ducale hat nun eine erste Zwischenbilanz für die Region Südwest veröffentlicht: Neun Autofahrer mussten ein Bußgeld in Höhe von 49 Euro zahlen. Zwei Fahrer waren noch schneller unterwegs und mussten eine Strafe in Höhe von 145 Euro zahlen. Insgesamt wurden in Luxemburg bereits elf Kontrollen durchgeführt. Zwölf sind im Gange.

#Speedmarathon

Bilan intermédiaire de la région Sud-Ouest

Lors de la matinée 11 contrôles de vitesse ont déjà été effectués et 12 contrôles sont en cours.

9 automobilistes ont dû payer 49€ et 2 personnes 145€ pour un excès de vitesse.

Roulez avec prudence!#ENSEMBLEPOURVOUS pic.twitter.com/xCJBR5aZDP — Police Luxembourg (@PoliceLux) 3. April 2019

7.20 Uhr

Bereits in der Nacht wurden die ersten Messungen durchgeführt, beispielsweise in der Côte d'Eich in der Hauptstadt. Dabei erwischten die Beamten zehn Temposünder.

Ziel des Verkehrspräventionstages ist es, Autofahrern die Gefahren eines zu hohen Tempos bewusster zu machen. Im vergangenen Jahr blitzten die Radarfallen in Luxemburg insgesamt 790 Mal. In diesem Jahr nehmen 25 europäische Länder am Tag der Geschwindigkeitskontrolle teil.

#Speedmarathon

Och am Norde vum Land gouf de Moie scho fläisseg kontrolléiert.

Zu Tandel hunn d'Beamte vu 07-08 Auer kontrolléiert.

Bis op ee Chauffer hunn sinn sech all un d'Vitesse gehalen pic.twitter.com/OqXad51SE2 — Police Luxembourg (@PoliceLux) 3. April 2019

#Speedmarathon

In der Nacht wurden bereits die ersten Kontrollen durchgeführt. Auch während dem Berufsverkehr werden Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

So z.B. in der Côte d'Eich in Lux.

Während 1 1/2 Stunden wurde dort gemessen-> 10 Fahrer waren zu schnell. pic.twitter.com/kPNbZhy28I — Police Luxembourg (@PoliceLux) 3. April 2019

(sw/L'essentiel)