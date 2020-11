Autofahrer rollt bei Parkversuch den Hang hinab

Pech für einen Autofahrer in Niederkorn: Beim missglückten Versuch, seinen Wagen am Montag gegen 17.30 Uhr in der Rue St. Pierre in Niederkorn zu parken, ist der Fahrer des Wagens mit seinem Fahrzeug einen kleinen Hang hinuntergerollt. Dies teilte die großherzogliche Polizei am Dienstagvormittag mit.

Nach Polizeiangaben verletzte sich der Fahrer bei dem Manöver leicht und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Da der Alkoholtest auch noch positiv verlief, wurde sein Führerschein eingezogen.

(aub/L'essentiel)