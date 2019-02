Sie sehen die Polizisten und tauschen die Plätze

Die Police Grand-Ducale konnte in der Nacht auf Donnerstag gleich mehrere Fahrer unter Alkoholeinfluss aus dem Verkehr ziehen: Kurz vor 1 Uhr nachts wurde den Beamten ein Auto gemeldet, das in Schlangenlinien auf der N7 in Diekirch unterwegs war. Am Ausgang von Heinerscheid konnte das Fahrzeug schließlich angehalten werden.

Als sich die Beamten dem Auto näherten, sahen sie wie Fahrer und Beifahrer die Plätze tauschten. Darauf angesprochen, stritten beide das zunächst ab, waren am Ende dann aber doch geständig. Der eigentliche Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Zur gleichen Zeit war in der Avenue de la Faiencerie in Limpertsberg eine Fahrerin unterwegs, auch sie hatte getrunken und fuhr Schlangenlinien. Die Frau wurde schließlich an ihrer Wohnung angetroffen. Eine Stunde später wurde ein dritter alkoholisierter Fahrer in der Rue Joseph Felten in Howald angehalten. Er musste ein Bußgeld von 145 Euro zahlen und bekam zwei Punkte abgezogen, allen Fahrern wurde ein provisorisches Fahrverbot ausgesprochen.

(L'essentiel)