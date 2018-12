Frau kracht in Fahrzeug mit Kind auf dem Rücksitz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Autofahrerin verlor am Montagmorgen gegen 9.20 Uhr auf der N10 in Höhe von Schwebsingen die Kontrolle über ihr Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest verlief positiv. Ihr wurde der Führerschein entzogen. Die Gegenpartei im anderen Wagen blieb unverletzt.

Die Unfallverursacherin hatte zudem ein Kleinkind auf dem Rücksitz dabei, welches dem ersten Anschein nach jedoch unverletzt war. Die Mutter des Kindes wurde benachrichtigt und kam zum Unfallort, um mit dem Kind vorsichtshalber in eine Klinik zu fahren.

(L'essentiel)