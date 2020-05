Polizei schnappt verwirrte Fahrerin in Redingen

Eine polizeibekannte Autofahrerin hat am Montagabend in Redingen durch ihr auffälliges Verhalten die Polizei auf den Plan gerufen. Das teilt die Police Grand-Ducale am Dienstag mit. In der Rue de Reichlange waren Passanten auf die Frau aufmerksam geworden, die scheinbar zu tief ins Glas geschaut hatte und dann mit dem Auto in Richtung Reichlingen davon gefahren sei. Die Passanten hatten daraufhin die Polizei angerufen.

Die Beamten machten sich auf die Suche und konnten die Frau wenig später anhalten. Die Fahrerin machte auf die Polizisten einen verwirrten Eindruck. Der anschließende Alkoholtest zeigte, dass sie betrunken war. Da gegen die Angehaltene bereits ein Fahrverbot erlassen worden war, wurde ihr Auto auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

(L'essentiel)