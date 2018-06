Crash in der Hauptstadt – Fahrer war ohnmächtig

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gegen 16.30 Uhr krachte es am Montag in der Luxemburger Innenstadt heftig. An der Kreuzung Boulevard Royal mit der Avenue Monterey kollidierten insgesamt sechs Fahrzeuge miteinander – darunter ein Bus und ein Lieferwagen. Laut 112 gab es dabei vier Verletzte.

Der Unfall geschah, weil ein Fahrer am Lenkrad einen Ohnmachtsanfall erlitten hatte. Aufgrund der Räumungsarbeiten musste bis 18 Uhr mit einigen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Verletzten wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel)