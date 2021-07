Motorradfahrer auf CR 339 tödlich verletzt

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.50 ereignete sich zwischen Tintesmühle und Kalborn ein tödlicher Unfall. Das teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstagabend mit. Einer Gruppe Motorradfahrer kam auf der Landstraße CR 339 in einer Rechtskurve im Wald ein Traktor mit Anhänger entgegen.

Wie die Polizei weiter informiert, sei einer der Fahrer, ein 56-jähriger Mann aus Deutschland, aus bisher ungeklärten Gründen gegen den Anhänger geprallt und dabei tödlich verletzt worden.

Die Strecke musste zwischenzeitlich gesperrt werden. Vor Ort waren das CGDIS, SAMU, die Polizei aus Ourtal und Ulflingen, der SRPR sowie der stellvertretende Direktor der Region Nord und die Spurensicherung.

(L'essentiel)