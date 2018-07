Mann verängstigt Businsassen mit Waffe

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Montagabend versetzte ein Mann Insassen eines Linienbusses in Angst und Schrecken: Der Unbekannte zog während der Fahrt in Richtung Heffingen gegen 18 Uhr eine Pistole aus seiner Tasche.

Nachdem die Polizei alarmiert wurde, wurde der Bus in Heffingen gestoppt. Die gesuchte Person befand sich zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht mehr im Fahrzeug. Laut Aussagen des Busfahrers war der Mann in Fels ausgestiegen. Dort konnten die Beamten den Mann auf dem Marktplatz stellen. Während der Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Denn der Unbekannte war lediglich mit einer Spielzeugpistole «bewaffnet».

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor einem leichtfertigen Umgang mit Softair- oder anderweitigen Spielzeugwaffen in der Öffentlichkeit. Die Polizei geht bei solch eingehenden Meldungen zunächst immer von einem Ernstfall aus.

(L'essentiel)