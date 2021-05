12-​​Jährige in Schifflingen von Auto erfasst

Ein 12-jähriges Mädchen, das mit dem Fahrrad einen Fußgängerüberweg in Schifflingen überqueren wollte, wurde am Donnerstagvormittag gegen 11 Uhr von einem Auto erfasst. Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung der Rue de la Paix und der Avenue de la Libération.

«Der Fahrer bemerkte zu spät, dass sich das Kind auf dem Fußgängerüberweg befand», so die Polizei. Laut Zeugenangaben waren die Rettungskräfte rasch am Unfallort. Das Mädchen wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

(ol/L'essentiel )