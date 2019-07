Autos kollidieren auf der A4 im Berufsverkehr

Artikel per Mail weiterempfehlen

A4 à hauteur Foetz

accident avec plusieurs véhicules, voie gauche bloquée, bande d'arrêt d'urgence bloquée, 5 km bouchon #ACL_A4 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) July 4, 2019

Ein Unfall verursachte am Donnerstagmorgen eine erhebliche Verkehrsbehinderung Richtung Hauptstadt. Kurz nach 6.30 Uhr kollidierten gleich mehrere Autos an der Ausfahrt Foetz. Der ACL kündige innerhalb weniger Minuten bereits 5 Kilometer Stau an, mit Verzögerungen bis zum Kreisverkehr Raemerich.

Gegen 7.25 Uhr war der Unfall zwar geräumt, der Verkehr brauchte jedoch eine Weile, bis er wieder flüssig lief. Rettungsdienste waren vor Ort, über den Hergang des Unfalls und etwaige Verletzte ist aber noch nichts bekannt.

(L'essentiel)