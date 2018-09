Sechs Verletzte nach Unfällen in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Luxemburg ist es am Samstag und Sonntag zu mehreren Unfällen im Straßenverkehr gekommen. Insgesamt gab es sechs Verletzte zu beklagen, zum Glück wurde aber niemand schlimmer verletzt.

Am Sonntagmittag gegen 11.50 Uhr kam auf der N2 zwischen Bous und Remich ein Motorradfahrer zu Fall und wurde unbestimmten Grades verletzt.

Auto landet auf dem Dach

Auf dem CR318 zwischen Rullingen und Schumannseck kam ein Auto gegen 15.30 Uhr nach einem Crash auf dem Dach zu liegen. Die Rettung und Feuerwehr aus Wiltz waren vor Ort im Einsatz. Eine Person wurde verletzt.

Samstagabend ereignete sich auf der Autobahn A6 in Richtung Arlon eine Kollision zwischen drei Fahrzeugen. Einsatzkräfte aus der Hauptstadt, Mamer und Steinfort eilten zur Unfallstelle. Insgesamt zwei Verletzte galt es dort zu versorgen.

Wenig später krachten in Goebelsmühle (Gemeinde Burscheid) ein Motorrad und ein Auto zusammen. In Gödingen (Gemeinde Ulflingen) verlor indes ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und baute einen Unfall. In beiden Fällen wurde jeweils eine Person verletzt.

