Frau ohne Fahrerlaubnis verursacht Unfall

In der Nacht zum Donnerstag ereignete sich gegen 3 Uhr in der Rue General G.S. Patton in Esch/Alzette ein Verkehrsunfall. Eine junge Frau war ohne Führerschein unterwegs. Sie steuerte den Wagen des Bekannten, der ebenfalls in dem Auto saß, von der Rue du Lycée in Richtung Boulevard G.S. Patton.

Dort verlor sie bereits nach wenigen Metern die Kontrolle über das Fahrzeug und raste auf eine Kreuzung zu. Nachdem das Fahrzeug über diverse Gehwege fuhr, endete die waghalsige Aktion auf der Eingangstreppe eines Gymnasiums.

Der Fahrzeugbesitzer, welcher den Wagen ebenfalls gesteuert hatte, stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Er musste seinen Führerschein abgeben. Ein Fahrverbot wurde ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt.

(L'essentiel)