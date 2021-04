Unbekannter überfällt Mann vor Niederkorner Bank

Ein Mann ist am Donnerstagabend vor der Sparkasse in Niederkorn überfallen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, hat ein bislang unbekannter Täter sein Opfer gegen 18.30 Uhr vor der Filiale in der Rue de l'école angegriffen. Dabei erbeutete der Unbekannte das Bargeld des Mannes. Anschließend flüchtete der Angreifer in einem schwarzen Auto, das gegenüber der Bankfiliale geparkt war.

Das Opfer kam nach dem Überfall zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen des Überfalls, sich zu melden. Wer zweckdienliche Hinweise hat, kann sich an die Polizeidienststelle in Differdingen wenden. Die Beamten nehmen die Hinweise sowohl telefonisch unter +352 244 531 000 als auch per Mail unter police.differdange@police.etat.lu entgegen.

(L'essentiel)