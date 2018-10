«Alko-​​Fahrer» kracht in Schandel gegen Hauswand

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Rue de Grosbous in Schandel ereignete sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall. Der Autofahrer stand unter starkem Alkoholeinfluss.

In einer Kurve kam der Mann ins Schlittern und verlor schließlich die Kontrolle über seinen Wagen. Kurz darauf krachte er gegen eine Hauswand. Erst 80 Meter weiter kam er mit seinem Pkw zum Stehen. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt. Sein Führerschein wurde eingezogen, ein Fahrverbot wurde ausgestellt.

(L'essentiel)