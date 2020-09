Betrunkene Fahrerin kracht in Wohnhaus

Die Police Grand-Ducale musste am Sonntagabend zu zwei Unfällen ausrücken. Gegen 22.40 Uhr rammte ein Fahrer beim Einbiegen in der Route de Gilsdorf eine Verkehrsschild und ein Geländer. Er musste seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben.

Etwa 20 Minuten später ereignete sich in der Düdelinger Route de Zoufftgen ein weiterer Unfall. Hier verlor eine betrunkene Fahrerin beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte gegen die Treppe und die Mauer eines Einfamilienhauses. Das Auto kam erst zirka 100 Meter weiter zum Stillstand. Nach dem positiven Alkoholtest erstatteten die Beamten Strafanzeige gegen die Frau. Ihren Führerschein durfte sie allerdings behalten.

(L'essentiel)