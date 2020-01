Glatteis in Luxemburg – Lkw kracht gegen Baum

Zwischen Asselborn und Emeschbach hat sich in der Nacht auf Montag ein schwerer Unfall auf der N12 im Norden des Großherzogtums ereignet. Gegen 1 Uhr rutschte ein Tanklaster aufgrund von Glatteis von der Straße in den Graben und krachte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt, allerdings entstand ein großer Sachschaden. Das CIS Wintger räumte die Unfallstelle, sodass die N12 am Morgen wieder für den Verkehr frei war.

(sw/L'essentiel)