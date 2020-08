Unbekannter sägt Bäume am Straßenrand an

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben entlang der CR309 auf der Höhe des «Poteau de Doncols» gegenüber des Friedhofs vier Bäume angesägt. Wie die großherzogliche Polizei mitteilt, knickten die Bäume aufgrund der starken Winde in den vergangenen Tagen um.

Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat in der Woche zwischen dem 17. und dem 25. August ereignet. Wer in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat und zweckdienliche Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wiltz unter Tel: 244 891 000 zu melden.

(L'essentiel)