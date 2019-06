LKW blockiert die E 411 bei Arlon

Un secteur à éviter dans les prochaines heures! ????❌https://t.co/CGnMFtBPdq — RTBF Mobilinfo (@RTBFMobilinfo) June 19, 2019

Ein Lkw, der Holz geladen hatte, ist am Mittwoch gegen 11 Uhr auf der E 411 bei Custinne in der Provinz Namur verunglückt. Er fuhr gegen die Mittelleitplanke und kippte zur Seite. Nach Angaben der RTBF ist die Strecke für den Verkehr in Richtung Luxemburg gesperrt. Die Fahrbahn konnte noch bis in den Nachmittag blockiert sein.

Durch den Unfall haben sich bereits lange Staus gebildet. Fahrzeuge, die in Richtung Luxemburg unterwegs sind, wird empfohlen, die N97 nach Achêne zu nehmen und dann auf der N4 weiterzufahren. In umgekehrter Fahrtrichtung wird der Verkehr über den Standstreifen nach Namur umgeleitet.

(L'essentiel)