Unfall auf A3 legt Feierabendverkehr lahm

Im Feierabendverkehr auf der A3 ist es am Dienstagnachmittag zu Verzögerungen gekommen. In Fahrtrichtung Frankreich sind in Höhe der Aire de Berchem zwei Pkw kollidiert. Aufgrund des Unfalls wurden zwei Spuren blockiert. Der Verkehr staute sich bis zum Gaspericher Kreuz zurück. Gegen 16.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt, sodass sich der Verkehr allmählich wieder normalisierte.

A3 Aire de Berchem Accident mat méi Gefierer, 2 Spure blockéiert, 3 km Stau, Gaass fir Rettungsgefierer bilden #ACL_A3 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 9. April 2019

(sw/L'essentiel)