Jugendlicher wird gewürgt und mit Stichwaffe bedroht

Hinterhältiger Angriff in Schifflingen! Gegen 17 Uhr kam es am Sonntag in der Rue Basse zu einem gewalttätigen Vorfall. Ein Jugendlicher wurde aus dem Nichts von hinten von einem Unbekannten gepackt. Der Mann nahm sein Opfer in einen Würgegriff und bedrohte ihn mit einer Stichwaffe.

Der Täter forderte den Jugendlichen auf, ihm seine Wertgegenstände auszuhändigen. Doch das Opfer konnte sich aus dem Griff befreien und die Flucht ergreifen. Als der junge Mann zu anderen Passanten rannte, suchte auch der Unbekannte das Weite.

Angaben zum Täter konnte das Opfer nicht machen. Er teilte nur mit, dass der Mann französisch sprach.

(L'essentiel)