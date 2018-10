Fünf blinde Passagiere in Lkw entdeckt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Lastwagenfahrer war am Dienstag unterwegs auf der A7, als er ein «verdächtiges Geräusch» aus dem Laderaum hörte. Er hielt in Dommeldingen an und rief die Polizei, die fünf blinde Passagiere im Lkw entdeckte. Sie hatten sich im gekühlten Teil des Laderaums versteckt.

Die fünf Personen seien «außereuropäische Ausländer», so die Polizei ohne genauere Erklärungen. Eine Untersuchung wurde eingeleitet und die blinden Passagiere vorsorglich verhaftet.

(jg/L'essentiel)