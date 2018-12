Unbekannte legen Feuer bei Jugendhaus

Bei einem Jugendhaus an der Route de Thionville in Hesperingen hat es am gestrigen Montagmorgen gebrannt. Ein 660 Liter großer Papiercontainer auf Rädern war gegen die Rückseite des Jugendhauses gerollt worden. Dort zündeten die unbekannten Täter den Container an, welcher vollständig verbrannte. Die Flammen haben die Fassade des Gebäudes erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund der vermuteten Brandstiftung die Spurensicherung und die Kriminalpolizei auf den Fall angesetzt. Außerdem werden Zeugen gebeten, die am Montagmorgen gegen 8 Uhr verdächtige Personen oder allgemein etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich bei der Polizei Hesperingen unter Telefon 2444-6200 zu melden.

(L'essentiel)