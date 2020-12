Einbrecher stehlen Tresor bei Luxemburger Notar

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag einen Tresor aus dem Büro eines Notars in der Route de Longwy in der Hauptstadt entwendet. Die Einbrecher brachen die Eingangstür des Büros auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumen, wie die Police Grand-Ducale am Sonntag mitteilt. Aus einem Archivraum des Notariats entwendeten sie einen 150 x 60 Zentimeter großen Panzerschrank.

Nach Polizeiangaben befinden sich im Safe ausschließlich Dokumente, die für die Diebe wertlos sein dürften. Die Polizei geht daher davon aus, dass die Täter sich von ihrer «großen» Beute bald wieder getrennt haben. Deshalb bitten die Beamte um Mithilfe der Bevölkerung.

Wer verdächtige Schriftstücke entdeckt, die jemand entsorgt hat, oder andere sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer +352 244 40 4500 in Verbindung zu setzen. Außerdem nimmt auch die Notrufnummer 113 Hinweise entgegen.

(L'essentiel)