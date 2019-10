Alkoholisierter Fahrer crasht in Familienauto

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der N31 zwischen Belval und Oberkorn ist es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall gekommen, als ein Fahrer in einer leichten Linkskurve die Kontrolle verlor und in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Die Insassen diese Autos, der Fahrer, seine Begleitung und ein Kind mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Ein Alkoholtest verlief positiv, allerdings ohne dass der maximal zulässige Höchstwert überschritten wurde. Der Führerschein wurde daher nicht eingezogen, ein Unfallprotokoll wurde von den Beamten erstellt.

(L'essentiel)