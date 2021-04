Diebe sind auf Beutezug in Bars in Luxemburg

Cafés, Restaurants und Bars, die ihre Außenterrassen wieder geöffnet haben, werden offenbar vermehrt das Ziel von Dieben. Nach Angaben der Police Grand-Ducale bereits drei Mal in den vergangenen Tagen.

Der erste Fall spielte sich demnach in einer Bar in Bettemburg ab. Dort sei einer Mitarbeiterin das Handy hinter dem Tresen gestohlen worden, als sie die Bestellung für die zwei mutmaßlichen Täter vorbereitet hatte.

Das gleiche Szenario spielte sich am Dienstag in einer Gastwirtschaft in Düdelingen ab, wo die Täter Handys von der Theke stahlen. Die dritte Tat dieser Art ereignete sich nach Polizeiangaben bereits am vergangenen Wochenende in Niederfeulen. In diesem Fall gab der Täter vor, sein Getränk zu bezahlen und legte sein Portemonnaie auf ein Mobiltelefon, um es zu stehlen.

(L'essentiel)