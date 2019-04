Fahrer wird geblendet und fährt zweimal in Mauer

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei ein Autounfall in der städtischen Rue de Prague unter dem Pont Viaduc gemeldet. Hier war ein Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gleich zweimal in eine Mauer gerammt. Der Fahrer gab an, von einem anderen Fahrzeug derart geblendet geworden zu sein, dass er von der rechten Straßenseite über die Gegenspur in die Mauer vor einem Haus gerannt sei und schließlich an der Mauer eines zweites Hauses zum Stehen kam.

Das Fahrzeug wurde stark beschädigt, es wurde niemand verletzt. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde eingezogen und es wurde Protokoll erstellt.

(L'essentiel)