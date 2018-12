Hausbrand bereitet Feuerwehren harten Einsatz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei rund 70 Feuerwehrleuten ging am Samstag gegen 12.30 Uhr Alarm wegen eines Hausbrandes ein. In Senningen bei Niederanven hatte das Reetdach eines Wohnhauses Feuer gefangen. Weil sich die Löscharbeiten nach Angaben des nationalen Rettungs- und Feuerwehrkorps (CGDIS) als «äußerst komplex» herausstellten, hatten die Rettungskräfte bis tief in die Nacht zum Sonntag alle Hände voll zu tun.

Um die Flammen effektiv bekämpfen zu können, musste die Feuerwehr «zu den Brandherden hinter den Sperrholzwänden gelangen». Diese Aufgabe sei besonders mühsam gewesen und erforderte die Vielzehl an Rettungskräften aus Niederanven-Schüttringen, Mensdorf, Canach, Steinsel, Mamer, Hesperingne, Sandweiler, Luxemburg, Junglinster, Kehlen, Lintgen und Bettemburg.

Wegen der Dauer des Einsatzes, wurde sogar ein beheiztes Zelt aufgebaut, in dem sich die Feuerwehrleute abwechselnd ausruhen konnten. Das Feuer war am frühen Abend unter Kontrolle. Bis es vollständig gelöscht worden war, musste jedoch das gesamte Dach freigelegt werden. Der Einsatz zog sich deshalb bis in die Nacht.

(L'essentiel)