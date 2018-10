Trotz Glassplittern im Bus – Fahrer fährt einfach weiter

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Scherben bringen Glück»: Das dachte sich am Montagmittag wohl ein Busfahrer auf der RGTR-Linie 195. Wie auf dem Foto einer Leser-Reporterin zu sehen ist, lagen in dem Bus zahlreiche schwarze Glassplitter auf dem Boden. Offenbar war eine Sicherheitsscheibe für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität zersprungen – doch der Fahrer setzte seine Fahrt am Luxemburger Hauptbahnhof trotzdem fort.

«Den Fahrer schien es nicht weiter zu stören, obwohl die Glassplitter für die Passagiere hätten gefährlich werden können», sagt die Augenzeugin. Sie sei erstaunt darüber, dass der Chauffeur den Bus nicht außer Betrieb gesetzt habe, um das Glas zu entsorgen.

Der Luxemburger Verkéiersverbond war vorerst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

(L'essentiel)