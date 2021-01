Fußgängerin in Esch von Auto angefahren

Ein Auto hat am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Escher Rue d'Audun eine Fußgängerin erfasst, als diese die Straße überqueren wollte. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Demnach habe ein Autofahrer, der in Richtung Frankreich unterwegs war, nicht mehr rechtzeitig bremsen können.

Die Frau ist bei dem Unfall verletzt worden und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben der Beamten sind die Verletzungen der Fußgängerin nicht lebensgefährlich gewesen.

(L'essentiel)