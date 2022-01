Unbekannte stechen auf Person in Esch ein

Am späten Donnerstagabend endete eine Meinungsverschiedenheit zwischen drei Personen in der Rue de l'Alzette in Esch/Alzette mit einer Stichverletzung, wie die Police Grand-Ducale mitteilte.

Zwei Tatverdächtige konnten unerkannt fliehen. Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Untersuchung wurde von der Polizei in die Wege geleitet.

(L'essentiel)