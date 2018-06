Polizei schnappt Dealer mit 335 Gramm am Bahnhof

Eine Fußstreife der Police Grand-Ducale hat am Donnerstagabend zwei Dealer festgenommen, die eine große Menge Marihuana und Haschisch mit sich führten. Die Beamten wurden gegen 18.45 Uhr in der Rue den Bonnevoie im hauptstädtischen Bahnhofsviertel auf die beiden Personen aufmerksam, weil es sich bei ihnen um zwei Personen handelt, die «in der Drogenszene bekannt sind», wie es im Polizeibericht heißt.

Die beiden Dealer trafen sich zu dem Zeitpunkt mit zwei weiteren Männern. Die Beamten entschieden, sie zu kontrollieren und rochen auch sofort das Marihuana. Auf die Drogen angesprochen, gaben beide Personen an nichts dabei zu haben. Die anschließende Durchsuchung ergab allerdings ein anderes Bild: Die Beamten fanden in einem Rucksack 260 Gramm Marihuana, eingewickelt in einer Plastiktüte. Außerdem führten sie am Körper weitere 30 Gramm Marihuana sowie 45 Gramm Haschisch mit sich.

Da von den beiden Dealern eine Fluchtgefahr ausging, legten die Beamten sie in Handschellen und beschlagnahmten die Drogen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der Männer an. Sie wurden am Freitagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(sw/L'essentiel)