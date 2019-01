Familientragödie in Wiltz – Kind stirbt an Verletzungen

In Wiltz ist am Mittwochnachmittag gegen 15.15 Uhr ein Auto in eine Personengruppe gefahren. Ein Kind erlag am frühen Mittwochabend seinen schweren Verletzungen. Vier weitere Personen sind nach Angaben des Dachverbandes der luxemburgischen Rettungskräfte CGDIS verletzt worden – zwei davon schwer.

Die Air Rescue war mit zwei Helikoptern im Einsatz. Die Rue Grande-Duchesse Charlotte ist immernoch bis auf Weiteres in beide Richtungen gesperrt. Wie ein Sprecher der Police Grand-Ducale gegenüber L'essentiel mitteilte, werde derzeit geprüft, ob es sich um einen Unfall gehandelt oder ob der Fahrer die Menschen absichtlich angefahren hat. Die geschädigten Personen befanden sich auf dem Bürgersteig. Die Staatsanwaltschaft geht derzeit von einer Familientragödie aus. Demnach soll ein 47-jähriger Mann die Fußgänger mit seinem Auto bewusst ins Visier genommen haben. Der Mann wurde verhaftet. Bei dem verstorbenen Kind soll es sich um das Kind des Autofahrers handeln.

Die Geschädigten wurden in die Klinik nach Ettelbrück gebracht. Es handelt sich bei den Verletzten um zwei Frauen, die mit ihren Kinderwagen unterwegs waren sowie um einen Mann.

Wiltz Rue Grande-Duchesse Charlotte a béid Richtungen Accident, Spur gespaart, Verkéiersbehënnerung — ACL Trafic Info (@ACL_Info_LU) 2. Januar 2019

(L'essentiel)