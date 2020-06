Großeinsatz wegen Massenschlägerei in Rosport

Am Sonntagabend kam es im Sauerpark entlang der Rue du Barrage in Rosport zu einer Massenschlägerei zwischen 20 bis 30 Personen, bei der unter anderem Schlagstöcke und Eisenstangen im Einsatz waren. Als die Police Grand-Ducale am Tatort ankam, sahen sich die Beamten einem «unübersichtlichem Chaos» von rund 50 Personen gegenüber, wobei mindestens 20 Personen sich unter Alkoholeinfluss «heftigst prügelten», wie es in der Pressemitteilung der Polizei heißt.

Aus bislang noch ungeklärten Gründen waren zwei Parteien aneinander geraten, wobei sich dann immer weitere Bekannte an der Auseinandersetzung beteiligten. Zwei Personen wurden schwer verletzt, sechs weitere mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Pfefferspray im Einsatz

Die Police Grand-Ducale war nach eigenen Angaben mit mehreren Polizeistreifen im Einsatz und musste zu Pfefferspray greifen, um die prügelnden Parteien zu trennen. Etliche Schaulustige vor Ort erschwerten die Arbeit der Beamten. Bereits am Vormittag soll es demnach zu ersten Unstimmigkeiten zwischen den Parteien gekommen, die durch einen Einsatz der Polizei geschlichtet werden konnten.

Der Bürgermeister der Gemeinde Rosport-Mompach war am Abend ebenfalls vor Ort. Die Staatsanwaltschaft Diekirch wurde in Kenntnis gesetzt, welche weitere Ermittlungen eingeleitet habe. Die Polizei bittet Zeugen um zweckdienliche Hinweise oder Beweismaterial, welches zur Aufklärung des Tatherganges beitragen könnte (Polizeidienststelle Echternach (+352) 244 721000 oder police.echternach@police.etat.lu).

(L'essentiel)