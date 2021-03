Autofahrerin fährt viel zu schnell und unter Drogen

Als die Streife der Police Grand-Ducale am Montag gegen 23 Uhr eine Autofahrerin angehalten hat, die trotz des Regens offenbar viel zu schnell unterwegs gewesen sein soll, ahnten die Beamten noch nicht, dass die Dame zudem unter dem Einfluss von Drogen stand.

Wie die großherzogliche Polizei am Dienstag mitteilt, fiel den Beamten auf der Autobahn A1 in Höhe Munsbach auf, dass der Wagen offensichtlich viel schneller als den erlaubten 110 Stundenkilometer in Richtung Deutschland unterwegs war. Bei anhaltendem Regen zeigte der Tacho demnach Geschwindigkeiten zwischen 150 und 190 Stundenkilometer an.

Bei der Kontrolle vor der Ausfahrt Flaxweiler stellte sich nach Polizeiangaben heraus, dass die Fahrerin wohl unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenschnelltest sei positiv ausgefallen. Im Wagen wurden mehrere Gramm Marihuana und sonstiges Drogenzubehör sichergestellt.

(L'essentiel)