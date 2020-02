Festnahme wegen Chemikalien für Bombenbau

Wollte die verhaftete Person Bomben herstellen? Die Staatsanwaltschaft sagt aktuell nichts dazu. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fand jedoch eine Hausdurchsuchung in Strassen statt, die im Zusammenhang mit einem angeblichen Verstoß gegen das Waffen- und Munitionsgesetz und das Gesetz über die Verwendung von «explosiven Ausgangsstoffen» stand. Letztere sind «chemische Stoffe oder Gemische, die auf unter Umständen zur illegalen Herstellung von Sprengstoffen verwendet werden können», wie die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung erklärte.

Es wurde eine gerichtliche Untersuchung eingeleitet und der Fall einem Untersuchungsrichter zugewiesen. Die verhaftete Person soll an diesem Sonntag einem Richter vorgeführt werden. Bis zum Abschluss weiterer Ermittlungen möchte die Staatsanwaltschaft keine weitere Details nennen.

(L'essentiel)