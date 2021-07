Mann taumelt gegen Zug und fällt auf die Gleise

Schrecksekunde am Hauptbahnhof: Ein Mann taumelte am Mittwochmorgen auf dem Bahnsteig zunächst gegen einen Zug und fiel anschließend ins Gleisbett. Dabei habe der Mann sich leichte Prellungen zugezogen, wie die Police am Mittwoch mitteilte. Warum sich der Mann gegen 7.30 Uhr auf dem freizugänglichen Bahnsteig aufhielt, ist laut einem Polizeisprecher derzeit unklar.

Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Kontrolle in ein Krankenhaus. Die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Vorfalls aufzuklären.

(L'essentiel)