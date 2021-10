Unfallopfer aus Monnerich erlag Verletzungen

Die Frau, die am Freitagmorgen in Monnerich auf dem Fußgängerüberweg von einem Lieferwagen angefahren wurde, verstarb am Samstagnachmittag. Dies teilte die Police Grand-Ducale am Sonntag mit.

Zum tragischen Unfall kam es an der Kreuzung Rue d'Ehlerange und der Rue de Reckange. der Die 91-jährige Frau wurde unmittelbar nach dem Unfall schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallfahrer stand unter Alkoholeinfluss.

(L'essentiel)