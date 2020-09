Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Auf dem CR141A bei Mertert hat ein Motorradfahrer am Donnerstag gegen 15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das teilt die Police Grand-Ducale am späten Nachmittag mit. Der Fahrer prallte demnach in einer Linkskurve gegen ein Straßenschild mit Betonpfeiler und stürzte.

Der Fahrer wurde vom Motorrad geschleudert und rutschte bis in den Seitengraben der Gegenspur. Der schwer verletzte Mann wurde ins Krankenhaus transportiert. Während den Rettungs- und Räumungsarbeiten war die Strecke bis 15.40 Uhr gesperrt. Ein Unfallprotokoll wurde erstellt.

(sw/L'essentiel)