Polizei sucht nach Unfall weiter nach Zeugen

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der N15 ist am Mittwochabend eine 15-Jährige gestorben und drei weitere Menschen verletzt worden. Noch immer gibt der genaue Unfallhergang der Polizei Rätsel auf. Deshalb veröffentlichen die Beamten am Freitagnachmittag erneut eine Zeugenaufruf. Gesucht wird der Fahrer eines hellen Lieferwagens mit Firmenlogo, der am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf der N15 zwischen Heiderscheid und Feulen einen Kranwagen überholt hatte.

Kran und Lieferauto kamen beide aus Richtung Heiderscheid. Ein Pkw habe den Kran direkt nach dem Lieferwagen überholt, beide Fahrzeuge seien in Richtung Feulen weitergefahren. Der Autofahrer habe sich inzwischen gemeldet. Außerdem suchen die Beamten weiterhin nach Personen, die direkt hinter dem Unfallfahrzeug in Richtung Heiderscheid unterwegs waren.

Die betreffenden Personen werden gebeten, sich per Telefon (+352 244 85 1000) oder per Mail mit der Polizei in Turelbach in Verbindung zu setzen.

(L'essentiel)