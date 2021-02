Zwei Unfälle und ein Brand hielten Feuerwehr in Atem

Innerhalb von einer halben Stunde hat es am Sonntagabend auf Luxemburgs Straßen gleich zwei Mal gekracht. Gegen 18.20 Uhr verunfallte ein Auto auf dem CR141A zwischen Mertert und Schaferrieder. Die Rettungskräfte leisteten den beiden Insassen erste Hilfe. Eine Person ist bei dem Unfall schwer verletzt worden.

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der N11 zwischen Waldhof und Gonderingen waren die Einsatzkräfte kurze Zeit später wieder gefragt. Die vier Insassen trugen jedoch nur leichte Verletzungen davon.

Später am Abend mussten die Feuerwehrleute dann zu einem Brand in Bergem ausrücken. In der dortigen Grand Rue war im Anbau eins Einfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Menschen sind bei dem Feuer nicht verletzt worden.

(L'essentiel)