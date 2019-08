Mutmaßlicher Mafiosi in Zolwer verhaftet

Am vergangenen Freitag fand in Zolwer eine große Polizeiaktion statt, um Santo Rumbo, ein mutmaßliches Mitglied der kalabrischen Mafia Ndrangheta, festzunehmen, wie die Luxemburger Justiz gegenüber L'essentiel bestätigt. «Der Polizeieinsatz wurde auf Ersuchen der italienischen Behörden durchgeführt», erklärt ein Justizsprecher.

Der Fall «betrifft keine in Luxemburg begangenen Handlungen», betont er. Die italienischen Justizbehörden erfuhren von der Anwesenheit des 30-jährigen Mannes in Luxemburg und baten um seine Verhaftung. Eine Auslieferung könnte folgen, ist aber noch nicht beschlossen. Die Umstände des Aufenthalt des Verdächtigen in Luxemburg sind nicht bekannt.

Santo Rumbo wird vorgeworfen, an den Aktivitäten des kanadischen Ablegers der Ndrangheta mitgewirkt zu haben. Er und seine Gruppe sollen in Toronto Drogen, Geldwäsche und illegales Glücksspiel betrieben haben, wie das Luxemburger Wort berichtet. In diesem Fall wurden 27 weitere Personen in anderen Ländern verhaftet.

(jg/L'essentiel)